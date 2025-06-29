Мощное землетрясение произошло в российском регионе

Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировали в 58 км от Ставрополья
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В Ставропольском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр со ссылкой на данные геофизической службы РАН.



Аппаратура зафиксировала подземный толчок на глубине 35 километров вечером воскресенья, 29 июня в 17:19. Его эпицентр расположился между селами Донское и Безопасное в 58 километрах от города Ставрополя.

Отмечается, что ощутимые импульсы почувствовали жители Труновского и Шпаковского районов. На данный момент информации о повреждениях или пострадавших из-за сейсмического явления нет.

Перед этим сообщалось, что в штате США Южная Дакота, в районе города Гэри, прошел «танцующий» смерч.

Лидия Пономарева

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