Жители ростовского хутора избили и подожгли отца и сына, приехавших рыбачить на Дон

29 июня 2025, 18:01

Baza: отца и сына, приехавших рыбачить на Дон, избили и подожгли

Фото: iStock/Serhii Sobolevskyi

Отца и сына, приехавших рыбачить на Дон, жестоко избили и подожгли. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.