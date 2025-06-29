Жители ростовского хутора избили и подожгли отца и сына, приехавших рыбачить на Дон
Отца и сына, приехавших рыбачить на Дон, жестоко избили и подожгли. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
8 июня 64-летний Александр и его 41-летний сын Анатолий приехали рыбачить на берег Дона в районе Заикинского хутора в Ростовской области. Мужчины раскинули удочки, немного выпили, и в какой-то момент к ним подошли трое местных жителей. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого рыбаков сильно избили, а потом подожгли. После этого один из нападавших сам позвонил в полицию, заявив, что случайно обнаружил горящих людей.
После произошедшего Анатолий скончался на месте, а его отца госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, мозговой комой 2-й степени, ожогами 2-й и 3-й степени площадью до 40% тела, множественными ушибами и ссадинами головы и туловища.
Подозреваемых в нападении оперативно задержали. Ими оказались трое жителей хутора: 47-летний и 46-летний водители Сергеи и их 37-летний знакомый Михаил.
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