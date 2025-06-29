В США прошёл «танцующий» смерч — видео

29 июня 2025, 16:12

SHOT: в Южной Дакоте наблюдали за «танцующем» смерчем, пострадал человек

В штате США Южная Дакота, в районе города Гэри, прошёл смерч. «Танцующее» природное явление запечатлели на видео. Соответствующие материалы есть в распоряжении телеграм-канала SHOT.