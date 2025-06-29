В США прошёл «танцующий» смерч — видео
SHOT: в Южной Дакоте наблюдали за «танцующем» смерчем, пострадал человек
В штате США Южная Дакота, в районе города Гэри, прошёл смерч. «Танцующее» природное явление запечатлели на видео. Соответствующие материалы есть в распоряжении телеграм-канала SHOT.
Уточняется, что смерч чуть не задел несколько домов. По предварительным данным, пострадал человек, ему ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области из-за удара молнии полностью сгорели две дачи.
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