В США прошёл «танцующий» смерч — видео

SHOT: в Южной Дакоте наблюдали за «танцующем» смерчем, пострадал человек

В штате США Южная Дакота, в районе города Гэри, прошёл смерч. «Танцующее» природное явление запечатлели на видео. Соответствующие материалы есть в распоряжении телеграм-канала SHOT.



Уточняется, что смерч чуть не задел несколько домов. По предварительным данным, пострадал человек, ему ничего не угрожает.



Ранее сообщалось, что в Новосибирской области из-за удара молнии полностью сгорели две дачи.

Анастасия Чубина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0