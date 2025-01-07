Мощное землетрясение в Тибете унесло жизни не менее девяти человек

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На юге Китая произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1 в результате которого погибло минимум 9 человек, сообщает BNO News.
Эпицентр подземных толчков находился в Тибетском автономном районе (ТАР) недалеко от границы с Непалом. Точное число жертв пока не подтверждено. Видео с последствиями происходящего выкладывают вTelegram-канале «Известия».
Вблизи эпицентра разрушены несколько зданий, что усложняет проведение спасательных операций. Толчки ощущались также в соседних Непале, Индии, Бутане и Бангладеше.
Спасатели продолжают эвакуацию местных жителей, так как сохраняется риск повторных подземных толчков. Центральное телевидение Китая сообщило о значительных разрушениях в регионе.
Геологическая служба США уточнила, что эпицентр землетрясения находился в 163 км к юго-западу от города Шигадзе с населением около 80 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км.
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Вблизи эпицентра разрушены несколько зданий, что усложняет проведение спасательных операций. Толчки ощущались также в соседних Непале, Индии, Бутане и Бангладеше.
Спасатели продолжают эвакуацию местных жителей, так как сохраняется риск повторных подземных толчков. Центральное телевидение Китая сообщило о значительных разрушениях в регионе.
Геологическая служба США уточнила, что эпицентр землетрясения находился в 163 км к юго-западу от города Шигадзе с населением около 80 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км.
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Мария Моисеева