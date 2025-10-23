У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6
Европейско‑средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщает о сильном землетрясении магнитудой 5,6 у берегов Индонезии.
Подземные толчки зафиксировали в 20:46 по местному времени (14:46 мск) в море Банда.
Эпицентр находился в 211 км к юго‑западу от города Туал (население около 40 тысяч), глубина очага — 92 км.
Угроза цунами не объявлялась. За час до этого сейсмологи зарегистрировали ещё один, менее сильный подземный толчок — магнитудой 5,0 на острове Суматра.
Ранее, 18 октября, сообщалось о землетрясении у берегов Тайваня.
