Мощную авиабомбу обнаружили около железной дороги Москва – Петербург
Видео: пресс-служба МЧС России по Ленинградской области
На перегоне между городом Тосно и станцией Саблино в Ленинградской области была обнаружена авиабомба ФАБ-100 времён Великой Отечественной войны. Боеприпас лежал всего в 20 метрах от железнодорожных путей, сообщили в пресс-службе главного регионального управления МЧС России.
Сотрудники подведомственного Невского спасательного центра оперативно прибыли на место и обезвредили опасный снаряд. После извлечения авиабомбу вывезли в безопасное место и подорвали под контролем специалистов.
К счастью, инцидент не повлиял на движение поездов – работа железнодорожного участка была организована с учётом мер безопасности.
МЧС напоминает о необходимости соблюдать осторожность при обнаружении подозрительных предметов и немедленно сообщать о них в экстренные службы.
