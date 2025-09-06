Мощную авиабомбу обнаружили около железной дороги Москва – Петербург

06 сентября 2025, 14:26

Пиротехники МЧС уничтожили авиабомбу в Ленинградской области

Видео: пресс-служба МЧС России по Ленинградской области

На перегоне между городом Тосно и станцией Саблино в Ленинградской области была обнаружена авиабомба ФАБ-100 времён Великой Отечественной войны. Боеприпас лежал всего в 20 метрах от железнодорожных путей, сообщили в пресс-службе главного регионального управления МЧС России.