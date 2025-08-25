В Крыму задержали женщину, которая пыталась пронести в УФСБ бомбу в иконе
Сотрудники ФСБ России предотвратили террористический акт, планировавшийся в отношении сотрудников УФСБ в Крыму. Об этом пишет РИА Новости.
Задержана 54-летняя жительница Волгоградской области, которая, по информации ФСБ, была вовлечена в преступную деятельность украинскими спецслужбами. По данным ведомства, женщина стала жертвой телефонного мошенничества и, стремясь вернуть похищенные деньги, попала под влияние представителей СБУ. В результате обмана она оформила кредиты на сумму более трех миллионов рублей и получила от курьера самодельное взрывное устройство, замаскированное в православной иконе.
Женщина прибыла в Крым и попыталась пройти на контрольно-пропускной пункт здания УФСБ, где была задержана. ФСБ подчеркивает, что ее действия были частью плана украинских спецслужб, в котором она также должна была погибнуть при взрыве. Расследование продолжается.
