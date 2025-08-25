В Крыму задержали женщину, которая пыталась пронести в УФСБ бомбу в иконе

25 августа 2025, 09:52

Женщина пыталась доставить бомбу в иконе для теракта против УФСБ в Крыму

Фото: iStock/zoka74

Сотрудники ФСБ России предотвратили террористический акт, планировавшийся в отношении сотрудников УФСБ в Крыму. Об этом пишет РИА Новости.