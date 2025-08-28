Хирурги вытащили осколок, застрявший в нескольких сантиметрах от сердца бойца СВО
Военные медики Уссурийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) провели успешные операции по извлечению осколков из тел двух бойцов СВО. Об этом рассказали в официальном Telegram-канале Минобороны России.
Один из бойцов получил тяжелое ранение – осколок застрял всего в нескольких сантиметрах от сердца. Медики сумели извлечь инородное тело всего за пару минут, что спасло жизнь военнослужащему.
У второго бойца осколок прошёл вдоль ребер и застрял в мягких тканях. Операция по его удалению также была проведена быстро и успешно.
Отмечается, что у одного из военнослужащих хирурги извлекли крупный осколок длиной около 20 сантиметров и шириной около 3 сантиметров.
Быстрая и профессиональная работа военных медиков стала ключевым фактором в сохранении жизни раненых бойцов.
