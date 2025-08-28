Хирурги вытащили осколок, застрявший в нескольких сантиметрах от сердца бойца СВО

28 августа 2025, 14:22

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Военные медики Уссурийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) провели успешные операции по извлечению осколков из тел двух бойцов СВО. Об этом рассказали в официальном Telegram-канале Минобороны России.