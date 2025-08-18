В ФСБ сообщили о срыве теракта с бомбой на Крымском мосту
ФСБ предотвратила очередную попытку подрыва Крымского моста. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Киевский режим хотел провести атаку с использованием автомобиля, в котором находилось самодельное взрывное устройство большой мощности. Машина прибыла в Россию из Украины через несколько стран и пересекла границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии.
Предполагалось, что автомобиль будет передан другому водителю, который должен был проехать в Крым через мост, не зная о том, что его используют в качестве смертника.
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) смогли обнаружить и обезвредить бомбу, спрятанную в автомобиле Chevrolet Volt, а также задержать всех, кто был причастен к доставке взрывчатки.
