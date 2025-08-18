В ФСБ сообщили о срыве теракта с бомбой на Крымском мосту

18 августа 2025, 08:16

ФСБ предотвратила попытку подрыва Крымского моста заминированным авто

Фото: iStock/Grigorenko

ФСБ предотвратила очередную попытку подрыва Крымского моста. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.