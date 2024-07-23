Мосэнерго: повреждение произошло вне территории ТЭЦ в Мытищах

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Аварии на оборудовании ТЭЦ-27 в Мытищах не было. Повреждение произошло за пределами территории электростанции. Сейчас напряжение подано, сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосэнерго.
Ранее в администрации городского округа Мытищи заявили, что произошло аварийное отключение электроэнергии на ТЭЦ-27.
ТЭЦ-27, она же Северная ТЭЦ, ввели в эксплуатацию в декабре 1992 года. Она обеспечивает теплом и светом более 1 млн потребителей Северного и Северо-Восточного округов столицы, а также жителей Мытищ.
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«Затронуты улицы Юбилейная, Белобородова, Кедрина и 1-й Рупасовский переулок. Ведётся переподключение на резервные источники питания», – говорится в телеграм-канале администрации муниципалитета.
ТЭЦ-27, она же Северная ТЭЦ, ввели в эксплуатацию в декабре 1992 года. Она обеспечивает теплом и светом более 1 млн потребителей Северного и Северо-Восточного округов столицы, а также жителей Мытищ.
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Лора Луганская