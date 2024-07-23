Мосэнерго: повреждение произошло вне территории ТЭЦ в Мытищах

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Телеграм-канале заявил, что пообщался с сооснователем Wildberries Владиславом Бакальчуком, который поведал ему о попытках рейдерского захвата компании. Как утверждает бизнесмен, их семья столкнулась с трудностями в марте этого года.