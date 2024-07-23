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На ТЭЦ в Мытищах устраняют последствия аварийного отключения

23 июля 2024, 18:34
Фото: iStock / Ignatiev

Фото: iStock / Ignatiev

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На ТЭЦ-27 в Мытищах произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщили в администрации городского округа.


«Администрация информирует, что произошло аварийное отключение электроэнергии на ТЭЦ-27. Затронуты улицы Юбилейная, Белобородова, Кедрина и 1-й Рупасовский переулок. Ведётся переподключение на резервные источники питания», – говорится в телеграм-канале администрации муниципалитета.
Как сказано на сайте Мосэнерго, ТЭЦ-27, которую также называют Северной ТЭЦ, ввели в эксплуатацию в декабре 1992 года. Она обеспечивает теплом и светом более 1 млн потребителей Северного и Северо-Восточного округов столицы, а также жителей города Мытищи. В составе станции – три энергоблока.

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#энергетика
#авария
#отключение
Мосэнерго: повреждение произошло вне территории ТЭЦ в Мытищах
23 июля 2024, 18:51

Фото: iStock / Smederevac

Аварии на оборудовании ТЭЦ-27 в Мытищах не было. Повреждение произошло за пределами территории электростанции. Сейчас напряжение подано, сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосэнерго.
Ранее в администрации городского округа Мытищи заявили, что произошло аварийное отключение электроэнергии на ТЭЦ-27.
«Затронуты улицы Юбилейная, Белобородова, Кедрина и 1-й Рупасовский переулок. Ведётся переподключение на резервные источники питания», – говорится в телеграм-канале администрации муниципалитета.
ТЭЦ-27, она же Северная ТЭЦ, ввели в эксплуатацию в декабре 1992 года. Она обеспечивает теплом и светом более 1 млн потребителей Северного и Северо-Восточного округов столицы, а также жителей Мытищ.

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#тэц
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#энергетика
#подмосковье
#московская область
#теплоснабжение
#электричество
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Захватившему заложников в ростовском СИЗО вынесли приговор
Участника захвата заложников в СИЗО-1 Ростова приговорили к 20 годам
23 июля 2024, 18:15

Фото: istock / Zolnierek

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Малику Гандалоеву, захватчику заложников в СИЗО-1. Об этом информирует ТАСС.
Мужчина признан виновным по ранее возбужденному в отношении него делу — об участии в террористической организации «Исламское государств» (ИГ)*, изготовлении и хранении взрывчатки.

Суд признал Гандалоева виновным в преступлении, ему назначили 20 лет колонии.

Прокурор запрашивал назначить Гандалоеву 22 года колонии. По информации следствия, не позднее января 2023 года в Астрахани он решил вступить в ИГ* и приобрёл компоненты для изготовления взрывчатки. Затем он отправился в Ингушетию, где записал присягу для вступления в ИГ* и изготовил взрывчатку.

Кроме того, Гандалоев участвовал в захвате заложников 16 июня в СИЗО в Ростовской области. По этому делу его заключили под стражу до 15 августа.

Ранее сообщалось, что осужденный в Беларуси немецкий наемник Кригер не стал обжаловать смертную казнь. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В российском регионе мужчина устроил фотосессию с трупом утопленника

*Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
#суд
#приговор
#мужчина
#сизо
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«Это не рейдерский захват. Это развод»: Бакальчук объяснила, что происходит с Wildberries
Бакальчук назвала данные о рейдерском захвате Wildberries разводом
23 июля 2024, 18:00

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук ответила на слова супруга, Владислава, о «рейдерском захвате» в компании. Как утверждает предпринимательница, «это не рейдерский захват. Это развод».
Она указала, что «с самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании». Чтобы доказать свои слова, она показала фото, на которой Владислав Бакальчук сидит на совещании.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, который порядка 10 лет знаком с Владиславом Бакальчуком, сказал, что последний приехал к нему просить помощи и рассказал, что некие «рейдеры» из компании по размещению наружной рекламы Russ Outdoor ограждают его жену от него и семерых детей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#развод
#компании
#рамзан кадыров
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Рамзан Кадыров поручил защитить Wildberries от «наглого рейдерского захвата»
23 июля 2024, 17:34

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Телеграм-канале заявил, что пообщался с сооснователем Wildberries Владиславом Бакальчуком, который поведал ему о попытках рейдерского захвата компании. Как утверждает бизнесмен, их семья столкнулась с трудностями в марте этого года.
«Сегодня ко мне в гости приехал мой друг Владислав Бакальчук, с которым мы уже знакомы около 10 лет. <...> Жену Владислава Сергеевича Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей. Супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее», — отметил Кадыров.
Бакальчук рассказал, что с начала июля фирма Russ Outdoor, во главе которой стоят Левон и Роберт Мирзояны, с помощью юридических махинаций пытаются стать владельцами активов Wildberries.

Глава Чечни заключил, что не может оставаться в стороне от крупной по масштабам России махинации и сделает все возможное, чтобы защитить законный бизнес и вернуть в Татьяну Бакальчук семью.

Ранее сообщалось, что Кадыров назначил племянника на должность секретаря Совбеза Чечни. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#маркетинг
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Отец байкерши-блогера МотоТани высказался о гибели дочери
Отец байкерши-блогера МотоТани рассказал, что узнал о гибели дочери от ее мужа
23 июля 2024, 17:01

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Отец российской байкерши-блогера Татьяны Озолиной, более известной как МотоТаня, рассказал, что узнал о гибели дочери от ее супруга. Об этом сообщает RT.
«Зять ночью позвонил… как обухом. Что именно там случилось, на дороге, я знаю не больше вашего», — цитирует RT отца погибшей.

Мужчина добавил, что муж Татьяны находился в Москве, в то время как она отправилась в Турцию.

Напомним, накануне российская блогер и байкерша «МотоТаня» (настоящее имя — Татьяна Озолина) погибла в Турции в аварии. ДТП произошло по вине турецкого мотоциклиста Онура Обута. У Озолиной около двух миллионов подписчиков в YouTube. Ранее «МотоТаня» заявляла о планах покорить Турцию.

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Посетители «Крокуса» подали в суд на страховую компанию «Ингосстрах»
23 июля 2024, 16:45

Фото: istockphoto / lakshmiprasad S

В столичный суд поступило коллективное исковое заявление, адресованное страховой компании, по поводу событий, произошедших в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
«Поступил коллективный иск от граждан, которые находились в концертном зале «Крокус Сити Холл», и родственников погибших в результате трагических событий, произошедших 22 марта 2024 года. Иск подан против страховой компании СПАО «Ингосстрах», — говорится в материале Газета.ру.

Истцы требуют от суда признать наступление страхового случая, чтобы получить выплаты по договору страхования гражданской ответственности, который был заключен между АО «Крокус Интернешнл» и СПАО «Ингосстрах».

Свидетельница нападения Анастасия Родионова сообщила, что сотрудники следственных органов продолжают опрашивать людей, которые находились в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области в день теракта.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошёл вечером 22 марта. В тот день там должно было состояться выступление группы «Пикник». Однако незадолго до начала мероприятия в здание ворвались вооружённые люди. Они начали стрелять по зрителям и поджигать сидения.

Ранее сообщалось, что следствие планирует провести медицинские экспертизы с потерпевшими в результате теракта в «Крокусе».

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15 человек пострадали в ДТП с автобусом в Краснодарском крае
23 июля 2024, 16:43

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Пятнадцать человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Краснодарском крае. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Рейс «Ростов-на-Дону — Геленджик» опрокинулся в кювет в районе станицы Северская на автодороге «Краснодар-Верхнебаканский». Согласно информации источника, в салоне находились тридцать два пассажира и водитель.

За медицинской помощью обратились пятнадцать человек, девять из них, в том числе четверо детей, доставлены в Северскую больницу. В настоящее время правоохранительные органы разбираются в причинах ДТП.

Ранее сообщалось, что в Калмыкии сегодня вечером, 18 июля, на трассе столкнулись и загорелись грузовой КАМАЗ и легковой Mercedes, пять человек погибли. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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При атаке дрона ВСУ на паром в порту «Кавказ» погиб человек
23 июля 2024, 16:19

Фото: istockphoto / gorodenkoff

В результате атаки ВСУ на порт Кавказ в Краснодарском крае четыре человека были госпитализированы. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии, сообщает оперативный штаб региона.
Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали паром в порту «Кавказ». Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Киевский режим снова попытался совершить теракт на территории Краснодарского края. Сегодня утром беспилотники атаковали паромное судно в порту «Кавказ». К сожалению, есть пострадавшие и погибший среди членов экипажа и сотрудников порта», — написал он.

По информации оперативных служб Кубани, которую приводит ТАСС, погиб один человек, ещё пятеро пострадали. Все они — граждане РФ.

«По данным медицины катастроф, пятеро — раненые, один — погибший, все они граждане РФ», — сообщил собеседник агентства.

Также губернатор сообщил, что в результате атаки произошло локальное возгорание, угрозы распространения огня нет. На месте работают экстренные службы.

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«Даже не отец»: Мать на камеру издевалась над годовалым ребенком из мести мужчине
На Урале мать на камеру издевалась над годовалым ребенком из мести мужчине
23 июля 2024, 16:05

Фото: istockphoto/Rawf8

Бывший, ради мести которому женщина из Каменска-Уральского Свердловской области мучила ребёнка, оказался не отец мальчика. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.
Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском Свердловской области 22-летняя Дарья пыталась на камеру задушить годовалого сына ради возвращения мужа. Так она решила заставить его одуматься и вернуться к ней.

По данным канала, когда 23-летний Кирилл начал встречаться с Дашей, она уже была беременна вторым ребенком.

На девушку завели два уголовных дела: за неисполнение родительских обязанностей и угрозу убийством. Органы опеки забрали детей. Сегодня девушке будет избрана мера пресечения.

Малышей органы опеки уже забирали, однако вернули обратно. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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