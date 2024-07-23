На ТЭЦ в Мытищах устраняют последствия аварийного отключения

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На ТЭЦ-27 в Мытищах произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщили в администрации городского округа.
«Администрация информирует, что произошло аварийное отключение электроэнергии на ТЭЦ-27. Затронуты улицы Юбилейная, Белобородова, Кедрина и 1-й Рупасовский переулок. Ведётся переподключение на резервные источники питания», – говорится в телеграм-канале администрации муниципалитета.Как сказано на сайте Мосэнерго, ТЭЦ-27, которую также называют Северной ТЭЦ, ввели в эксплуатацию в декабре 1992 года. Она обеспечивает теплом и светом более 1 млн потребителей Северного и Северо-Восточного округов столицы, а также жителей города Мытищи. В составе станции – три энергоблока.
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