Задержан новый фигурант по делу о теракте в «Крокусе»

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В Твери арестован владелец жилья, который фиктивно зарегистрировал на своей жилплощади подозреваемых по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщается на сайте Московского районного суда.
Уроженец Таджикистана, имеющий двойное гражданство, прописал в своей квартире двух братьев, арестованных прежде за пособничество террористам.
Так как следствие предполагало, что подозреваемый может скрыться, было принято решение о ходатайстве об аресте. Мужчина признал вину в полном объеме.
В настоящее время продолжает устанавливаться весь круг лиц причастных к теракту в Подмосковье.
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Так как следствие предполагало, что подозреваемый может скрыться, было принято решение о ходатайстве об аресте. Мужчина признал вину в полном объеме.
В настоящее время продолжает устанавливаться весь круг лиц причастных к теракту в Подмосковье.
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Анастасия Хохлова