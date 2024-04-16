Последний фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал арест

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Двенадцатый фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» уроженец Таджикистана Шарипзода Мухаммад Зоир* обжаловал свой арест. Об этом информирует РИА Новости.
«В суд поступила апелляционная жалоба на избрание Шарипзоде* меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил собеседник агентства.Жалоба поступила в Басманный суд Москвы. Мужчина обвиняется по пункту «б» ч. 3 с. 205 («Террористический акт») Уголовного кодекса РФ, он арестован до 22 мая.
О Шарипзоде* мало сведений, так как о поступлении в суд материалов в его отношении не сообщалось заранее. Известно только, что арестованный является уроженцем Таджикистана.
До этого сообщалось, что еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям, после чего подожгли помещение. По последней информации, погибло 145 человек.
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*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Алина Юрчак