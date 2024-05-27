Мосгорсуд оставил в СИЗО бизнесмена Фомина по делу экс-замминистра обороны

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Мосгорсуд оставил без изменения меру пресечения для соучредителя ООО «ОлимпСитиСтрой» Александра Фомина, арестованного по делу о взятках бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно сообщению, адвокаты просили отправить Фомина под домашний арест. Однако суд оставил апелляционные жалобы без удовлетворения. Следователь и прокурор считают, что Фомин может покинуть страну, находясь на домашнем аресте, используя связи и накопленные деньги.
При этом защита просила приобщить к делу некоторые материалы, в том числе благодарности от РПЦ, губернаторов, правительств ДНР и ЛНР, а также военных органов СК за строительство и благотворительность, проведённые во время эпидемии COVID-19 и за время проведения спецоперации.
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При этом защита просила приобщить к делу некоторые материалы, в том числе благодарности от РПЦ, губернаторов, правительств ДНР и ЛНР, а также военных органов СК за строительство и благотворительность, проведённые во время эпидемии COVID-19 и за время проведения спецоперации.
«В материалах дела лишь материалы госконтрактов и другие договоры, нет доказательств того, что Фомин имеет отношение к преступлению. Нет свидетельств, что Фомин предпринимал какие-то (незаконные – ред.) меры», — заявила защита бизнесмена.Кроме того, Фомин выразил готовность дать некие показания, однако пока ему такую возможность не предоставили.
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Элина Позднякова