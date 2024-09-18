Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в оправдании терроризма Удальцова*

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Мосгорсуд оставил под арестом лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова*, которого обвиняют в оправдании терроризма. Об этом пресс-служба суда сообщила РИА Новости.
Отмечается, что столичный суд отклонил апелляционные жалобы защиты на решение о продлении заключения под стражей Удальцова*.
По решению суда он останется в следственном изоляторе до 15 ноября.
Напомним, что Удальцова* обвинили в оправдании терроризма в интернете. Ему грозит от пяти до семи лет тюрьмы. Сам же политик заявлял, что его начали обвинять после размещения поста в соцсетях в поддержку жителей Уфы, создавших террористическое сообщество. Он не признаёт свою вину.
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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
По решению суда он останется в следственном изоляторе до 15 ноября.
Напомним, что Удальцова* обвинили в оправдании терроризма в интернете. Ему грозит от пяти до семи лет тюрьмы. Сам же политик заявлял, что его начали обвинять после размещения поста в соцсетях в поддержку жителей Уфы, создавших террористическое сообщество. Он не признаёт свою вину.
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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
Анастасия Чинкова