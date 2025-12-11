Достижения.рф

Мосгорсуд отказался перевести битцевского маньяка в другую колонию

Фото: istockphoto/Pattanaphong Khuankaew

Мосгорсуд отклонил запрос битцевского маньяка Александра Пичушкина о переводе в другую колонию. Об этом сообщает корреспондент РЕН ТВ из зала заседаний.



Пичушкин ранее подал прошение о переводе из колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе в исправительное учреждение в Мордовии. Он мотивировал это желанием быть ближе к родственникам, а также признался в 11 новых эпизодах убийств, совершённых на территории Москвы и Подмосковья.

В 2007 году фигуранта признали виновным в 48 убийствах и трёх покушениях, которые он совершил в период с 1992 по 2006 год.

Большинство из этих преступлений произошло в Битцевском парке в Москве. Суд назначил ему пожизненное заключение и амбулаторное психиатрическое наблюдение.

Никита Кротов

