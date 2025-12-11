Мосгорсуд отказался перевести битцевского маньяка в другую колонию

11 декабря 2025, 17:13

РЕН ТВ: Мосгорсуд отказался перевести Александра Пичушкина в другую колонию

Фото: istockphoto/Pattanaphong Khuankaew

Мосгорсуд отклонил запрос битцевского маньяка Александра Пичушкина о переводе в другую колонию. Об этом сообщает корреспондент РЕН ТВ из зала заседаний.