Мосгорсуд признал, что Михаил Хачатурян совершил преступления против дочерей
Московский городской суд установил, что Михаил Хачатурян, которого убили в 2018 году, совершил преступления против своих дочерей. Об этом сообщает РИА Новости.
Мосгорсуд рассмотрел апелляцию защиты и изменил формулировку решения Бутырского суда. Вместо определения «признать виновным» суд постановил «признать совершившим преступления». В остальном решение о прекращении дела в связи со смертью подсудимого сохранило силу.
Хачатуряну инкриминировали сексуальное насилие над несовершеннолетними дочерьми, причинение им тяжкого вреда здоровью и распространение порнографии. По информации следствия, он систематически издевался над детьми.
Три сестры Хачатурян зарезали отца в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве в 2018 году. Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца, но не изменило квалификацию убийства, расценив эти обстоятельства как смягчающие.
