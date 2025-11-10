В Тюмени семеро неизвестных зарезали барана на улице в присутствии детей
В Тюмени на улице Николая Гондатти произошёл инцидент с забоем барана. Об этом информирует портал 72.ru.
Семеро неизвестных мужчин приехали на автомобиле, вытащили животное и зарезали его прямо на снегу. Очевидцы сообщили, что после этого группа увезла тушу барана с собой.
Одна из местных жительниц уточнила, что действие происходило около школьного здания. По её словам, в момент, когда один из мужчин работал ножом, неподалёку от места происшествия шли несколько детей.
Жители города сообщили о случившемся в полицию. В управлении МВД по региону подтвердили, что сотрудники выезжали по указанному вызову. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
