В автобусе Уфы школьницы вступили в драку с пассажиркой из-за замечания о мате

10 ноября 2025, 19:57

В Уфе замечание о нецензурной речи привело к драке в автобусе

Фото: Istock/Anna Savina

В уфимском автобусе маршрута 110С подростки и пассажирка вступили в драку. Конфликт начался со словесной перепалки. Подробности сообщает Telegram-канал «Ufa_rb | Новости. Уфа, Башкортостан».