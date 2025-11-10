В автобусе Уфы школьницы вступили в драку с пассажиркой из-за замечания о мате
В уфимском автобусе маршрута 110С подростки и пассажирка вступили в драку. Конфликт начался со словесной перепалки. Подробности сообщает Telegram-канал «Ufa_rb | Новости. Уфа, Башкортостан».
Юные пассажирки нецензурно выражались, и одна из женщин сделала им замечание. После этого спор перерос в физическое столкновение. Одна из девушек с угрозами бросилась на гражданку и попыталась её ударить. Нападавшая без остановки использовала ненормативную лексику и пинала пассажирку.
Мужчина, находившийся в салоне, разнял участниц конфликта. Он призвал девушек следить за речью и соблюдать порядок. Предположительно, агрессивные подростки находились в состоянии алкогольного опьянения. Официальные комментарии от транспортных ведомств относительно этого инцидента не поступали.
