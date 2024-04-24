Мосгорсуд признал законным арест Лутфуллои* по делу о теракте в «Крокусе»

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Московский городской суд признал законным арест фигуранта уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Назримада Лутфуллои*. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу судов.
В суде отметили, что Лутфуллои* отказался принимать участие в судебном заседании. Мосгорсуд не удовлетворил апелляционную жалобу на решение об аресте.
Напомним, что суд арестовал до 22 мая девятого фигуранта дела о теракте Назримада Лутфуллои*. Он уроженец Таджикистана, однако последнее время жил в столице в одном из хостеллов. Ранее Лутфуллои* уже привлекался к ответственности за хулиганство, он был арестован на 15 суток. При задержании оказывал сопротивление правоохранителям и нецензурно выражался.
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались четверо вооруженных террориста, которые стреляли по людям в упор. Спустя некоторое время они подожги концертный зал. Стрельба произошла перед началом концерта российской музыкальной группы «Пикник».
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*внесен в список террористов и экстремистов
Напомним, что суд арестовал до 22 мая девятого фигуранта дела о теракте Назримада Лутфуллои*. Он уроженец Таджикистана, однако последнее время жил в столице в одном из хостеллов. Ранее Лутфуллои* уже привлекался к ответственности за хулиганство, он был арестован на 15 суток. При задержании оказывал сопротивление правоохранителям и нецензурно выражался.
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались четверо вооруженных террориста, которые стреляли по людям в упор. Спустя некоторое время они подожги концертный зал. Стрельба произошла перед началом концерта российской музыкальной группы «Пикник».
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*внесен в список террористов и экстремистов
Дарья Осипова