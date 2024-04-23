ФСБ предотвратила теракт в Брянске

Фото: istockphoto/irene_rebrova
Сотрудники ФСБ в Брянске предотвратили теракт, готовившийся сторонником украинских националистов. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Отмечается, что ФСБ задержала в Брянске гражданина РФ, который исповедовал украинскую националистическую идеологию. Он по заданию представителей запрещенной в нашей стране террористической организации принимал участие в подготовке диверсионно-террористического акта.
У мужчины изъяли самодельное взрывное устройство. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ.
Ранее сотрудники ФСБ ликвидировали террориста, планировавшего нападение на синагогу Федерации еврейских общин России «Даркей Шалом» в столичном районе Отрадное. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
МВД РФ предложило оборудовать детские лагеря укрытиями от беспилотников
Сальдо: при попытке переправы через Днепр уничтожены четыре лодки с десантом ВСУ
Ракеты ATACMS не повлияют на ход СВО, заявила Матвиенко
У мужчины изъяли самодельное взрывное устройство. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ.
Ранее сотрудники ФСБ ликвидировали террориста, планировавшего нападение на синагогу Федерации еврейских общин России «Даркей Шалом» в столичном районе Отрадное. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
МВД РФ предложило оборудовать детские лагеря укрытиями от беспилотников
Сальдо: при попытке переправы через Днепр уничтожены четыре лодки с десантом ВСУ
Ракеты ATACMS не повлияют на ход СВО, заявила Матвиенко
Дарья Осипова