Разыскиваемого Интерполом бизнесмена из США задержали в Москве

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Разыскиваемый Интерполом беглый американский бизнесмен Брайан Букер Нельсон задержан московскими полицейскими, передает Baza. Авторы публикации уточнили, что 74-летнего предпринимателя задерживают уже не первый раз.
Мужчина руководил компанией, торгующей какао из Флориды, в то время, как фирма была в Венесуэле. В период с 2008 по 2010 год злоумышленник «забывал» указать в налоговых декларациях многомиллионные суммы на счетах швейцарских и панамских банков.
Мужчина сбежал из США от налоговиков в 2016 году после обвинений в подделке налоговых деклараций и утаивании данных о счетах в зарубежных банках.
Теперь Нельсону грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в 250 тысяч долларов.
Примечательно, что фигуранта уже задерживали осенью 2019 года в российской столице, а также в Петербурге весной текущего года, однако он выходил на свободу.
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Мужчина сбежал из США от налоговиков в 2016 году после обвинений в подделке налоговых деклараций и утаивании данных о счетах в зарубежных банках.
Теперь Нельсону грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в 250 тысяч долларов.
Примечательно, что фигуранта уже задерживали осенью 2019 года в российской столице, а также в Петербурге весной текущего года, однако он выходил на свободу.
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Никита Кротов