В России появится единая платформа для защиты граждан от мошенников

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К концу 2026 года в России закончится первый этап создания единой платформы, чтобы защитить россиян от телефонных и интернет-мошенников. Об этом сообщается на сайте Минцифры.
«В работе платформы будут принимать участие правоохранительные органы, Банк России, финансовые организации, операторы связи и ведомства», — сказано в публикации.
Отмечено, что будущая платформа будет активно противодействовать злоумышленникам во избежание навязывания ими услуг гражданам, а также фишингу. Кроме того, она автоматизирует мониторинг утечек личной информации и обеспечит борьбу с аферистами превентивными мерами.
Ранее сообщалось, что российские силовики задержали помощников телефонных мошенников в Воронежской и Белгородской областях.
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Никита Кротов