В Смоленской области супруги по указке мошенников подожгли банк и свою машину
В Смоленской области задержали семейную пару, которая по указаниям телефонных мошенников попыталась поджечь отделение банка. Об этом сообщает региональное управление СК России.
Как оказалось, 37-летняя женщина и её 43-летний муж стали жертвами аферистов, представившихся сотрудниками мобильного оператора, «Госуслуг» и Центробанка. Под влиянием злоумышленников супруги оформили кредит на 640 тысяч рублей и перевели деньги на так называемые «безопасные» счета.
Позже мошенники убедили россиян, что вернуть средства можно, выполнив их «задания». Сначала супруги сожгли собственный автомобиль, рассчитывая получить за это миллион рублей, а затем попытались поджечь банк, приготовив коктейли Молотова.
