Россиянка отдала 6 кг ювелирных изделий мошенникам, пообещавшим поменять ей домофон

15 октября 2025, 21:43

Жительница Вологды лишилась ювелирных изделий на 36 млн из-за мошенников

Фото: iStock/megakunstfoto

Жительница Вологды, на протяжении 20 лет собиравшая коллекцию золотых украшений, стала жертвой мошенников и лишилась шести килограммов ювелирных изделий общей стоимостью около 36 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Вологодской области.