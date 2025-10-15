Россиянка отдала 6 кг ювелирных изделий мошенникам, пообещавшим поменять ей домофон
Жительница Вологды, на протяжении 20 лет собиравшая коллекцию золотых украшений, стала жертвой мошенников и лишилась шести килограммов ювелирных изделий общей стоимостью около 36 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Вологодской области.
По информации ведомства, женщина получила звонок с уведомлением о планируемой замене домофона в её подъезде. Злоумышленник уточнил количество необходимых ключей и назвал временный код от замка. Во время разговора мошенник попросил пенсионерку сообщить код из смс-сообщения, якобы для подтверждения согласия на установку нового домофона.
Позже другой аферист запугал женщину взломом её аккаунта на портале госуслуг, под давлением которого она перевела 225 тысяч рублей. Затем к пенсионерке обратился третий мошенник, представившийся сотрудником правоохранительных органов, который заявил о её причастности к финансированию запрещённых организаций.
Обманутая женщина рассказала преступникам о ювелирной коллекции, хранящейся в банке. Мошенники прислали курьера, которому она передала два пакета с украшениями.
С 10 по 14 октября мошенники держали пенсионерку на связи и не давали ей отключить телефон, пока её не навестил сын.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, полиция ведёт поиск причастных к преступлению.
