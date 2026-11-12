Мошенники из Сирии выдавали себя за российские семьи несколько лет
Сирийские мошенники более шести лет выдавали себя за российские семьи в социальных сетях: они публиковали чужие фотографии и видео, а ребёнка одной из женщин представляли как собственного. Об этом пишет Baza.
О поддельных аккаунтах Татьяна узнала после того, как арабские девушки начали массово присылать ей ссылки на страницу, где была собрана практически вся её жизнь: фотографии с прогулок, видео с мужем и ребёнком. Вскоре выяснилось, что аналогичным образом неизвестные использовали и контент её сестры. При этом все публикации сопровождались подписями на арабском языке.
Семья подозревает, что фейковые профили могли использоваться для мошенничества. Кроме того, обнаружились другие страницы, на которых неизвестные публиковали видео девушки из Чечни, предварительно изменяя её внешность с помощью ИИ и создавая образ мусульманки в хиджабе.
Татьяна не исключает, что чужие фотографии использовали не только для обмана, но и для маскировки или провокаций. В настоящее время все обнаруженные поддельные аккаунты удалили.
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