Мошенники из Сирии выдавали себя за российские семьи несколько лет

12 ноября 2026, 12:12

Baza: Сирийские аферисты шесть лет шифровались под российские семьи

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Сирийские мошенники более шести лет выдавали себя за российские семьи в социальных сетях: они публиковали чужие фотографии и видео, а ребёнка одной из женщин представляли как собственного. Об этом пишет Baza.