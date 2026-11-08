Имитировавшие интернет-магазин мошенники заявили, что деньги клиенток ушли ВСУ

08 ноября 2026, 15:53

Создавшие интернет-магазин аферисты заявили, что отправили деньги клиентов ВСУ

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Мошенники годами выдавали себя за добросовестный интернет-магазин шуб, чтобы обманывать покупательниц. Об этом сообщает Baza.





По информации Telegram-канала, в преддверии похолодания по всей России десятки, а возможно, и сотни женщин стали жертвами масштабной аферы с фейковым магазином. Злоумышленники не ограничились созданием страницы для сбора денег — они на протяжении нескольких лет формировали видимость реального бизнеса. Аферисты использовали чужие фотографии, накручивали отзывы, публиковали отметки настоящих покупательниц и даже создали поддельный аккаунт якобы владелицы шоурума. У магазина имелись старые публикации, адрес и целая история работы.



Пострадавшие рассказали, что мошенники годами используют одни и те же аккаунты: меняют название магазина, имя владелицы и тематику, скрывают прежние публикации и обманывают новых клиенток. После разоблачения настоящий владелец одного из похищенных аккаунтов начал получать угрозы от людей, принявших его за афериста.





«Сам фейковый магазин опубликовал сторис с признанием обмана и заявил, что деньги покупательниц якобы пошли на спонсирование ВСУ», — говорится в публикации.