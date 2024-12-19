Мошенники из Украины убедили россиян поджечь три автомобиля спецслужб

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Телефонные мошенники из Украины сменили тактику и заставили россиян поджечь три автомобиля спецслужб. Об этом пишет Lenta.ru.
«Злоумышленники сменили тактику, побуждая жечь машины спецслужб, хотя ранее их приоритетными целями считались административные здания», — пишут в издании.Известно о случае поджога служебного автомобиля у Нагатинского районного суда в Москве. Как оказалось, девушка бросила в машину бутылку с горючей смесью по приказу украинских мошенников, после чего попыталась сбежать.
Подобные ситуации произошли в Бутово и Туле. В первом случае мужчина бросил коктейль Молотова в полицейскую машину, при этом параллельно ввел диалог с мошенниками. Уже в Туле был подожжен полицейский микроавтобус, припаркованный у отдела МВД.
По информации telegram-канала Mash, жертвам внушали, что проводится операция по поимке преступников. Если раньше обманутых граждан убеждали поджигать административные здания, то теперь мошенники сменили тактику и переключились на машины спецслужб.
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