Известны подробности поджога военкомата в Петербурге

Фото: istockphoto/breakermaximus
Два миллиона рублей за поджог военкомата в Петербурге пообещали россиянину украинские мошенники, передает Telegram-канал Mash.
На предоставленных ранее кадрах видно, что горит входная дверь.
Телефонные аферисты выманили у молодого человека 800 тысяч рублей, а после пообещали вернуть указанную сумму и выплатить еще в случае выполнения задания. Известно, что с жителем Сестрорецка говорил представитель Службы безопасности Украины.
Теперь фигуранту грозит до 20 лет колонии по статье о теракте, возбуждено уголовное дело.
О задержании 24-летнего парня сообщили во вторник, 18 декабря. Позже выяснилось, что он искал контакты техподдержки Госуслуг, а попал на мошенников, убедивших его во взломе личного кабинета.
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Телефонные аферисты выманили у молодого человека 800 тысяч рублей, а после пообещали вернуть указанную сумму и выплатить еще в случае выполнения задания. Известно, что с жителем Сестрорецка говорил представитель Службы безопасности Украины.
Теперь фигуранту грозит до 20 лет колонии по статье о теракте, возбуждено уголовное дело.
О задержании 24-летнего парня сообщили во вторник, 18 декабря. Позже выяснилось, что он искал контакты техподдержки Госуслуг, а попал на мошенников, убедивших его во взломе личного кабинета.
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Никита Кротов