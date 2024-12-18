В Алтайском крае загорелась конюшня с животными внутри

Фото: telegram-канал МЧС России
В Алтайском крае в селе Глушинка произошел пожар, в результате которого едва не погибли все домашние животные. До приезда спасателей МЧС России из горящей конюшни успели вывести 6 лошадей и 17 коров, но 4 лошади погибли.
Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. К счастью, пожар оперативно потушили и он не успел распространиться. Тушением занимались 9 специалистов, было задействовано 5 единиц техники.
Фото: telegram-канал МЧС России
Ранее «Радио 1» передавало, что в Тульской области, город Алексин, женщина убила своего новорождённого младенца и захоронила тело на окраине населённого пункта. Суд назначил ей два года исправительных работ.
Также накануне в Санкт-Петербурге молодого человека задержали за попытку поджога военкомата.
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Фото: telegram-канал МЧС России
Ранее «Радио 1» передавало, что в Тульской области, город Алексин, женщина убила своего новорождённого младенца и захоронила тело на окраине населённого пункта. Суд назначил ей два года исправительных работ.
Также накануне в Санкт-Петербурге молодого человека задержали за попытку поджога военкомата.
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Мария Моисеева