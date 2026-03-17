Ревнивый красноярец расстрелял жену с новым сожителем и пытался покончить с собой
53-летнего жителя Красноярского края подозревают в убийстве жены и покушении на ее нового сожителя. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК региона в своем телеграм-канале.
По версии следствия, пара формально оставалась в браке, но около года назад рассталась, и 52-летняя женщина начала жить с другим мужчиной. Вечером 16 марта ревнивец изрядно выпил, взял карабин и отправился в дом на улице Ленинградской в селе Озерном, где проживала супруга.
Войдя в жилище, он несколько раз выстрелил в нее и ее нового сожителя, после чего вернулся домой и попытался покончить с собой. От полученных ранений женщина скончалась. Обоих мужчин госпитализировали в тяжелом состоянии.
