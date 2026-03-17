Роженица не выжила после того, как ей случайно прорезали легкое
В Чернушке Пермского края скончалась 20-летняя девушка по имени Кристина, которой проводили кесарево сечение. Об этом сообщает 59.ru.
Муж погибшей рассказал, что во время беременности у нее были проблемы, но ситуация не считалась критической. На 34-й неделе из-за подскочившего давления гинеколог назначил таблетки и порекомендовал наблюдать за движением ребенка. Позже появилась боль в животе.
Подозревая преждевременные роды, пациентку увезли в больницу. Там выяснилось, что произошла отслойка плаценты и открылось внутреннее кровотечение. Во время кесарева сечения ребенка достали, но он уже не дышал.
После операции у Кристины поднялось внутрибрюшное и мышечное давление. Врачи пытались поставить катетер, затем один из медиков сделал прокол между ребрами для доступа воздуха, но повредил легкое.
Началось внутреннее кровотечение, подключение к ИВЛ усугубило ситуацию — кровь растеклась по органам. Спасти девушку не удалось. В отношении трех врачей возбудили уголовные дела.
