В Малайзии задержали пару за уединение до брака

17 марта 2026, 10:24

В городе Джохор-Бару в Малайзии задержали мужчину и женщину за нарушение норм шариата. Пару обвинили в халвате — запрещённом уединении людей, не состоящих в браке.





Как сообщает издание New Straits Times, сотрудники Департамента по делам ислама провели ночную проверку квартиры, которую снимали молодые люди. Дверь им открыли лишь спустя десять минут. Внутри находились мужчина и женщина, однако документов, подтверждающих их брак, у них не оказалось.



В ходе проверки выяснилось, что задержанные являются женихом и невестой. Они планировали пожениться после Ураза-байрама, который отмечается во второй половине марта.



Несмотря на это, пару задержали. Им предъявят обвинения по закону о шариатских уголовных правонарушениях, действующему в штате Джохор.

