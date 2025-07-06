«Продюсер» выманил у 10-летней певицы 588 тысяч рублей

06 июля 2025, 15:41

Аферист, представившийся продюсером, выманил у 10-летней певицы 588 тысяч рублей

Фото: Istock/MIHAIL KONDRATSKII

Мошенник, представившийся продюсером, обманул мать 10-летней певицы из Москвы. Подробности сообщает РЕН ТВ.