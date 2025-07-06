«Продюсер» выманил у 10-летней певицы 588 тысяч рублей
Мошенник, представившийся продюсером, обманул мать 10-летней певицы из Москвы. Подробности сообщает РЕН ТВ.
Аферист заявил женщине, что девочка выступит на фестивале в Кремле и получит послание от известной певицы Шакиры. Для выступления юной певицы «продюсер» запросил у матери 588 тысяч рублей для оплаты проездных билетов и отелей.
Мошенник втёрся потерпевшей в доверие, предъявив ей фальшивые письма от руководства фестиваля. Однако незадолго до выступления всё неожиданно «сорвалось». Мужчина успокоил мать певицы и пообещал вернуть деньги, но исчез.
В настоящий момент злоумышленник задержан. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье мошенничества. Правоохранительные органы проверяют связь афериста с медиаиндустрией и изучают причастность мужчины к похожим случаям.
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