Лариса Долина не понимала своих действий при продаже квартиры по указке мошенников

04 ноября 2025, 07:00

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

В момент продажи своей московской квартиры по указанию мошенников певица Лариса Долина находилась в состоянии, которое не позволяло ей в полной мере осознавать значение своих действий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение суда по иску артистки о возврате жилья.





Напомним, что Долина стала жертвой аферистов в прошлом году. Ей предложили заключить фиктивный договор о продаже пятикомнатной квартиры в центре Москвы, чтобы защититься от возможного мошенничества. В итоге певица потеряла свыше 200 миллионов рублей.



Уточняется, что народная артистка РФ просила признать недействительными предварительный договор и договор купли-продажи, поскольку документы оформлялись под влиянием сильного заблуждения.



«В силу Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной», — говорится в материале.