В Подмосковье поймали мошенников, пытавшихся выманить у пенсионера 8 млн рублей

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Мошенников, выдававших себя за сотрудников ФСБ и пытавшихся лишить сбережений 85-летнего жителя Подольска, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Пенсионер рассказал, что ему позвонил мужчина, представился сотрудником ФСБ и сказал, что преступники пытаются украсть деньги с его сберегательного счёта. Чтобы «спасти» сбережения, все их – а это 8 млн рублей — надо обналичить и передать другому «сотруднику», который положит их на безопасный счёт и передаст реквизиты владельцу», — говорится в сообщении.Пенсионер, который летом прошлого года уже стал жертвой подобного преступления, не поверил звонившему и обратился в полицию. Когда мошенники связались с ним ещё раз, он заявил, что готов передать деньги. При встрече он отдал злоумышленникам муляж денег, и лжесотрудников ФСБ задержали с поличным.
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