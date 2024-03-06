Россиян предупредили о мошенничестве с новым налогом

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Мошенники разработали новую схему обмана, рассказывая гражданам о «новом налоге», заявил 6 марта заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью агентству «Прайм».
По его словам, злоумышленники отправляют электронные письма от имени крупных банков, предупреждая о возможном списании средств с банковских счетов граждан в виде «нового налога» на сумму от десятков до сотен тысяч рублей. Они при этом используют логотипы и реквизиты банков, а ссылки ведут на поддельные сайты кредитных организаций.
В тексте писем граждан призывают немедленно перейти по ссылке в личный кабинет банка, чтобы отказаться от этого платежа и избежать ежемесячных списаний больших сумм. Соловьев подчеркнул, что это фальшивка, созданная для вызова паники. В результате человек, находясь в состоянии беспокойства, вводит свои личные данные на сайте мошенников, что позволяет преступникам получить доступ к его реальному личному кабинету.
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В тексте писем граждан призывают немедленно перейти по ссылке в личный кабинет банка, чтобы отказаться от этого платежа и избежать ежемесячных списаний больших сумм. Соловьев подчеркнул, что это фальшивка, созданная для вызова паники. В результате человек, находясь в состоянии беспокойства, вводит свои личные данные на сайте мошенников, что позволяет преступникам получить доступ к его реальному личному кабинету.
«И далее начинается полный доступ для "обезжиривания" жертвы — переводы, кредиты и так далее», — добавил юрист.Он напомнил гражданам, что все налоговые вопросы следует решать только через Федеральную налоговую службу, на ее официальном сайте или в личном кабинете налогоплательщика. Также важно быть внимательным и критически оценивать, где предоставлять свои личные данные.
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Артем Кузьмин