В горах Сочи спасатели всю ночь спускали травмированную туристку с хребта Ачишхо
В горах Сочи спасатели всю ночь спускали травмированную туристку с каменной гряды. Об этом сообщает Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба.
Несчастный случай произошёл с туристкой накануне в 20:10 мск на хребте Ачишхо, где находится перевал Медвежьи ворота.
Группа потерпевшей незамедлительно связалась со спасателями. Из-за темноты и сложного рельефа женщина не могла спуститься сама. Специалисты доехали на машине до начала маршрута №13, а затем к 23:30 мск пешком добрались до перевала.
Они оказали альпинистке первую помощь, после чего более четырёх часов спускали носилки с пострадавшей по крутым склонам, минуя скальные участки. В 4:10 мск спасатели добрались до автомобиля и отправили туристку в больницу, говорится в сообщении.
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