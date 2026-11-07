Тараканы-мутанты выселили москвича из элитной квартиры на Патриках

07 ноября 2026, 16:01

Москвич снял квартиру за 100 тысяч рублей и судится с хозяйкой из-за тараканов

Фото: Istock/loki_ast

В элитном районе на Патриарших прудах москвич снял однокомнатную квартиру за 100 тысяч рублей в месяц у творческой семьи — писательницы Веры Дмитроченко и её дочери-режиссёра Ольги Столповской и оказался в логове тараканов-мутантов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.