Тараканы-мутанты выселили москвича из элитной квартиры на Патриках
В элитном районе на Патриарших прудах москвич снял однокомнатную квартиру за 100 тысяч рублей в месяц у творческой семьи — писательницы Веры Дмитроченко и её дочери-режиссёра Ольги Столповской и оказался в логове тараканов-мутантов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Молодой звукорежиссёр Даниил рассчитывал на идеальные условия, однако в квартире завелись насекомые размером с мышь. Сначала жилец сам расставлял ловушки и травил прусаков, а хозяйка покрывала расходы на дезинсекторов.
Однако квартира вновь превращалась в тараканье логово. В сентябре Даниил решил съехать: по его словам, он предупредил владелицу в переписке и отправил уведомление о расторжении договора по почте. На приёмку квартиры она якобы не явилась, отказалась возвращать залог в 99 тысяч рублей, а затем перестала отвечать на звонки.
Юрист москвича рассказал, что договор расторгнут, жилец ничего не должен, поэтому закон на его стороне и деньги обязаны вернуть. Сейчас Даниил пытается взыскать средства через суд и дополнительно проценты за удержание залога. Сумма будет расти до тех пор, пока деньги не вернут.
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