Жанну Эппле хотят лишить звания заслуженной артистки из-за долга подруге

20 ноября 2025, 10:07

Жанна Эпле (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российская актриса театра и кино, телеведущая Жанна Эппле может лишиться звания заслуженной артистки из-за долга перед бывшей подругой в 10 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.





В 2010-м Эппле оформила кредит на квартиру и столкнулась с финансовыми трудностями. Тогда она обратилась за помощью к подруге Капитолине Полянской, одолжив 154 тысячи евро. Артистка отдавала деньги до 2018 года, но потом внезапно перестала. На тот момент она вернула треть займа.



Через год Полянская подала иск, спросив 102 тысячи и семь тысяч евро в качестве процентов. В 2023-м суд обязал ведущую рассчитаться по актуальному на тот момент курсу. В ответ она подала на банкротство.

«Тогда Полянская решила пойти дальше — написала заявление о лишении Эппле звания «Заслуженной артистки», — говорится в публикации.