Россиянка отправила интимные фото фейковому фотографу и опасается утечки
В Нижнем Новгороде 33-летняя блогерша Ксения стала жертвой мошенников после откровённой фотосессии, которую готовила в подарок мужу. Как рассказала она Telegram-каналу SHOT, снимки нигде не публиковала, но упомянула о подарке 18+ в блоге и отметила автора съёмки.
Спустя месяц ей написала женщина, представившаяся фотографом, и попросила ссылку на фото для «повторной ретуши». Несмотря на подозрения, Ксения отправила материалы, а позже выяснила, что общалась с фейком — настоящий фотограф никаких сообщений не отправлял.
Блогерша удалила переписку, но не знает, успели ли злоумышленники скачать её кадры. Она предполагает, что мошенники могли отслеживать аккаунты ню-фотографов, чтобы выходить на клиентов и выманивать интимные снимки.
