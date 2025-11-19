Россиянка отправила интимные фото фейковому фотографу и опасается утечки

19 ноября 2025, 18:36

Фото: iStock/ArisSu

В Нижнем Новгороде 33-летняя блогерша Ксения стала жертвой мошенников после откровённой фотосессии, которую готовила в подарок мужу. Как рассказала она Telegram-каналу SHOT, снимки нигде не публиковала, но упомянула о подарке 18+ в блоге и отметила автора съёмки.