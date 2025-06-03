Мошенники обманом заманивают россиян на подработку
МВД: Мошенники предлагают заработок на наборе текста и просят одноразовый платеж
В последние дни в сети активно распространяется информация о мошенниках, предлагающих заманчивую возможность заработка на наборе текстов со сканов. Схема злоумышленников описана в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».
Злоумышленники используют хитроумную схему, чтобы обмануть доверчивых соискателей. В переписке с жертвой мошенники предлагают перейти на специальный сайт, где размещен список актуальных заказов. На первый взгляд, все выглядит вполне легитимно — работа обещает быть простой и высокооплачиваемой.
Однако, как только потенциальный работник выбирает заказ, ему сообщают о необходимости внести одноразовый платеж.
«Это небольшая сумма, которая возвращается вам вместе с оплатой за выполненный заказ», — уверяют мошенники.
Они подчеркивают, что такой платеж якобы гарантирует надежность и качество выполнения работ. Но на практике все оказывается иначе.
После того как жертва переводит деньги, «работодатель» исчезает, оставляя соискателя без работы и без средств.