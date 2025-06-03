Мошенники обманом заманивают россиян на подработку

МВД: Мошенники предлагают заработок на наборе текста и просят одноразовый платеж
Фото: iStock/Yurii Yarema

В последние дни в сети активно распространяется информация о мошенниках, предлагающих заманчивую возможность заработка на наборе текстов со сканов. Схема злоумышленников описана в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».



Злоумышленники используют хитроумную схему, чтобы обмануть доверчивых соискателей. В переписке с жертвой мошенники предлагают перейти на специальный сайт, где размещен список актуальных заказов. На первый взгляд, все выглядит вполне легитимно — работа обещает быть простой и высокооплачиваемой.

Однако, как только потенциальный работник выбирает заказ, ему сообщают о необходимости внести одноразовый платеж.

«Это небольшая сумма, которая возвращается вам вместе с оплатой за выполненный заказ», — уверяют мошенники.

Они подчеркивают, что такой платеж якобы гарантирует надежность и качество выполнения работ. Но на практике все оказывается иначе.

После того как жертва переводит деньги, «работодатель» исчезает, оставляя соискателя без работы и без средств.
Дарья Осипова

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