Мошенники обманули геймера, украв виртуальные ценности на 90 тысяч рублей
В Кирове злоумышленники похитили виртуальное имущество игрока CS:GO на сумму 90 тысяч рублей.
Как сообщает РИА Новости, потерпевший участвовал в онлайн-игре, где незнакомый участник пригласил его продолжить общение в другом приложении для улучшения коммуникации. Через чат парня заманили на фейковый сайт популярной площадки Faceit, выдаваемый за оригинал. Юзер воспользовался ссылкой для авторизации через свой профиль Steam, позволив хакерам заполучить контроль над аккаунтом.
Прошло несколько дней, прежде чем юноша заметил кражу игровых ценностей. Правоохранители выявили подозреваемого — девятнадцатилетнего жителя Кирова. Он сознался в совершенном деянии, пояснив схему своей махинации. Сейчас полиция изучает возможные эпизоды аналогичных преступлений с участием обвиняемого.
