В российском городе охотники ищут лося, бегающего по жилому кварталу

В Уфе охотники ищут лося, которого заметили горожане
Фото: iStock/R Lolli Morrow

В Уфе охотничьи инспекторы ищут лося, который неожиданно появился в жилом районе. Горожане заметили животное на улице Рудольфа Нуреева, 10.



По информации РИА Новости, специалисты министерства природопользования и экологии Башкортостана оперативно прибыли на место. Однако при осмотре местности они не нашли лося. Предполагается, что животное активно перемещается по району. Его появление связано с лесным массивом, который находится рядом с городской застройкой.

В настоящее время государственные охотничьи инспекторы контролируют территорию. Они ведут непрерывный мониторинг ситуации и разрабатывают безопасный план для эвакуации лося за пределы города.

