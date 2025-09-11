В российском городе охотники ищут лося, бегающего по жилому кварталу

11 сентября 2025, 09:29

В Уфе охотники ищут лося, которого заметили горожане

Фото: iStock/R Lolli Morrow

В Уфе охотничьи инспекторы ищут лося, который неожиданно появился в жилом районе. Горожане заметили животное на улице Рудольфа Нуреева, 10.