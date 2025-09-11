В российском городе охотники ищут лося, бегающего по жилому кварталу
В Уфе охотничьи инспекторы ищут лося, который неожиданно появился в жилом районе. Горожане заметили животное на улице Рудольфа Нуреева, 10.
По информации РИА Новости, специалисты министерства природопользования и экологии Башкортостана оперативно прибыли на место. Однако при осмотре местности они не нашли лося. Предполагается, что животное активно перемещается по району. Его появление связано с лесным массивом, который находится рядом с городской застройкой.
В настоящее время государственные охотничьи инспекторы контролируют территорию. Они ведут непрерывный мониторинг ситуации и разрабатывают безопасный план для эвакуации лося за пределы города.
