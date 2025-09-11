В Костромской области толпа подростков избила 12-летнюю девочку
В Нерехте Костромской области компания из 11 подростков избила 12-летнюю девочку. Об этом сообщает kp.ru.
Толпа школьников напала на несовершеннолетнюю, жестоко избила ее и заставила встать на колени для извинений. Все происходящее было зафиксировано на мобильный телефон, а затем запись распространилась в социальных сетях.
Мать пострадавшей обратилась в полицию, сообщает ГУ МВД России по региону. Сотрудники ПДН провели опрос участников инцидента и направили девочку на судебно-медицинскую экспертизу. Региональная прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Детали и обстоятельства инцидента уточняются.
