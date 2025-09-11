Достижения.рф

В Якутии пресекли крупный канал поставки наркотиков

ФСБ в Якутии пресекла канал незаконного оборота наркотиков на 1 миллиард рублей
Фото: iStock/pashapixel

Сотрудники Управления ФСБ по Республике Саха (Якутия) пресекли деятельность крупной сети наркоторговцев, конфисковав свыше 24 кг запрещённых веществ общей стоимостью порядка 1 млрд рублей.



По информации РИА Новости, оперативники работали в тесном сотрудничестве с коллегами из Магаданской области. В результате задержали шесть человек, которые организовали поставки наркотиков из центральных регионов России. Участники преступной группы планировали распространение запрещенных веществ на территории Якутии.

Возбуждены уголовные дела в отношении организатора и членов группы. Продолжается расследование, чтобы выяснить все детали преступной схемы и привлечь к ответственности всех виновных. Эта операция подчеркивает важность борьбы с наркотиками и необходимость совместных усилий правоохранительных органов для обеспечения безопасности граждан.

Дарья Осипова

