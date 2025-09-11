В Якутии пресекли крупный канал поставки наркотиков

11 сентября 2025, 08:20

ФСБ в Якутии пресекла канал незаконного оборота наркотиков на 1 миллиард рублей

Фото: iStock/pashapixel

Сотрудники Управления ФСБ по Республике Саха (Якутия) пресекли деятельность крупной сети наркоторговцев, конфисковав свыше 24 кг запрещённых веществ общей стоимостью порядка 1 млрд рублей.