В Якутии пресекли крупный канал поставки наркотиков
Сотрудники Управления ФСБ по Республике Саха (Якутия) пресекли деятельность крупной сети наркоторговцев, конфисковав свыше 24 кг запрещённых веществ общей стоимостью порядка 1 млрд рублей.
По информации РИА Новости, оперативники работали в тесном сотрудничестве с коллегами из Магаданской области. В результате задержали шесть человек, которые организовали поставки наркотиков из центральных регионов России. Участники преступной группы планировали распространение запрещенных веществ на территории Якутии.
Возбуждены уголовные дела в отношении организатора и членов группы. Продолжается расследование, чтобы выяснить все детали преступной схемы и привлечь к ответственности всех виновных. Эта операция подчеркивает важность борьбы с наркотиками и необходимость совместных усилий правоохранительных органов для обеспечения безопасности граждан.
Читайте также: