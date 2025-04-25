В Сергиевом Посаде поймали курьеров мошенников, обманувших пенсионерку на 930 тыс. рублей

В Сергиево-Посадском городском округе сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в мошенничестве двух жителей Кемеровской области 20 и 24 лет. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.