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В Сергиевом Посаде поймали курьеров мошенников, обманувших пенсионерку на 930 тыс. рублей

В Сергиевом Посаде задержали пособников мошенников, обманувших пенсионерку
Фото: iStock / VladimirKhodataev

Фото: iStock / VladimirKhodataev

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В Сергиево-Посадском городском округе сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в мошенничестве двух жителей Кемеровской области 20 и 24 лет. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«На стационарный телефон 88-летней местной жительнице позвонила неизвестная. Она сообщила, что городские номера больше не будут работать, так как их перенесут в Москву. Чтобы продолжить пользоваться домашней связью, якобы необходимо обновить данные абонента. Женщина передала номер своего СНИЛС, после чего разговор был прерван», – отметила Петрова.
На следующий день пенсионерке позвонил мужчина. Он представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что её деньги в опасности, поскольку она передала личные данные мошенникам. Сбережения якобы нужно передать курьеру, чтобы он положил их на некий «безопасный счёт». Потерпевшая передала прибывшему мужчине 930 тыс. рублей, но потом поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.
«Как пояснил один из задержанных, он получил через мессенджер предложение о подработке. За каждую доставку ему обещали 50 тысяч рублей. К работе он привлёк знакомого», – добавила Петрова.
Злоумышленники рассказали, что забирали деньги, приносили домой, пересчитывали, упаковывали в пакет и развозили по указанным им адресам.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Суд заключил фигурантов под стражу. Сейчас правоохранители выявляют дополнительные эпизоды их противоправной деятельности.

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Число обращений жителей Подмосковья на содержание МКД за год снизилось на 65%
25 апреля 2025, 21:51

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Число обращений жителей Подмосковья на содержание территорий и многоквартирных домов с начала года уменьшилось на 65%. Такие данные привёл зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Зампред выступил на Открытой трибуне Мособлдумы, посвящённой модернизации коммунальной инфраструктуры региона. Заседание прошло в областном правительстве. Задать все интересующие вопросы руководящему составу отраслевых министерств могли около 300 активных жителей Подмосковья, в том числе председатели советов МКД.
«Ежедневно анализируем данные Центра управления регионом. За три месяца, по сравнению с прошлым годом, видим снижение жалоб на 65%. Основной акцент делаем на электронном способе голосования жителей. Понимаем, что сейчас необходимо кардинально менять подходы к управлению. Это касается практически всех отраслей. Будем прилагать максимальные усилия, чтобы качество жизни в регионе улучшалось», – пообещал Мурашов.
Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Он добавил, что в числе важных проектов – модернизация контейнерных площадок. Планируется до 1 июня обустроить 600 таких площадок. Отраслевые специалисты ведомства рассмотрят предложения жителей по их внешнему виду и материалам для их возведения.

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Подмосковный производитель спортплощадок начал отправлять продукцию в Белоруссию
25 апреля 2025, 21:24

Фото: пресс-служба компании «КЕНГУРУ.ПРО»

Компания «КЕНГУРУ.ПРО» отправила первую партию выпушенного оборудования в Белоруссию. Она производит уличное спортивное оборудование в индустриальном парке «Есипово», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Сегодня компания поставляет свои площадки более чем в 70 стран, в том числе в Объединённые Арабские Эмираты, Португалию, Австралию, Японию, Чили, Бразилию и другие.
«У нас огромный опыт поставок спортивного оборудования по всему миру, независимо от континента. Механизм поставок отработан до тонкостей. Белоруссия для нас – очень важный регион поставки. Основной поток заказов идет от частных клиентов, но мы рассчитываем, что наши спортивные площадки будут интересны и муниципальным организациям для размещения в городских парках, дворах и скверах», – сказал гендиректор «КЕНГУРУ.ПРО» Дмитрий Зайченко.
Как отметили в ведомстве, в течение двух лет компания будет продолжать экспортные поставки в страны ближнего зарубежья, и планирует, что доля Белоруссии составит не менее 50% от всех иностранных запросов.

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Автопробег «Дорогами Победы» объединит около 20 экипажей пилотов с инвалидностью
25 апреля 2025, 19:52

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

21 мая Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» проведёт патриотический автопробег «Дорогами Победы». Мероприятие посвящено 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе организации.
«Маршрут пробега пройдёт по городам воинской славы и населённым пунктам воинской доблести Московской области. Участниками станут пилоты с инвалидностью на автомобилях с ручным управлением, передвигающиеся в креслах-колясках. Они представляют города Пушкино, Серпухов, Фрязино, Мытищи, Красногорск, Чехов, Люберцы, Щёлково, Сергиев-Посад и другие», – рассказали в пресс-службе.
Автопробег «Дорогами Победы» пройдёт по территории Московской области в третий раз. Он объединит инвалидов с разными судьбами. Среди них инвалиды с военными травмами, участники СВО, титулованные паралимпийцы, члены Общественной палаты Подмосковья, представители городских округов, регионального штаба ОНФ, депутаты городских округов и Мособдумы, советники глав городских округов.

Местом старта и первого митинга автопробега станет Мемориал «Подольские курсанты» в Подольске, установленный в память подвига курсантов подольских артиллерийского и пехотного военных училищ.

Второй точкой станет музейный комплекс Зои Космодемьянской в деревне Петрищево Рузского муниципального округа. А завершится мероприятие в Мемориальном комплексе Героям панфиловцам в деревне Нелидово Волоколамского городского округа.

Предполагается участие в автопробеге около 20 автомобилей с ручным управлением. Начало мероприятий в Подольске 21 мая - в 11:00. Завершится автопробег в деревне Нелидово в 19.00.

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#инвалиды
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Подмосковный опыт в торгах госимуществом представили на форуме
25 апреля 2025, 18:30

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

На Всероссийском Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» состоялась панельная дискуссия «Имущественные торги: тайное становится явным». Она была посвящена реализации государственного и муниципального имущества на торгах, сообщили в пресс-службе Комитета по конкурентной политике Московкой области. XX форум проходит в Санкт-Петербурге.
Московская область – лидер в организации и проведению земельно-имущественных торгов. Опыт цифровой трансформации таких торгов нужно распространить на другие регионы, сказал зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Антон Гетта.

Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлёва рассказала об эволюции земельно-имущественных торгов Подмосковья от бумаги до цифры и внесла предложения.
«Правительство Подмосковья предлагает разработать единые подходы к торгам госимуществом и участками. Отсутствие единого алгоритма заключения и исполнения договоров аренды по итогам торгов приводит к злоупотреблениям недобросовестных участников торгов и, как следствие, недополучению бюджетами неналоговых доходов», – подчеркнула Журавлёва.
Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

В Московской области впервые в стране централизовали и оцифровали торги, ввели онлайн-планирование. Создана единая точка входа – Единый портал торгов Московской области АРИП ЕАСУЗ. Заявиться на земельные торги можно из любой точки мира. Подача заявки переведена в цифровой формат и доступна круглосуточно. Вся процедура от выбора земельного участка, постановки его на кадастровый учёт до подачи заявки на торги, заключения договора и его госрегистрации проводится путём бесшовный интеграции региональных и федеральных информационных ресурсов.

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Депутаты передали в Детский центр им. Рошаля средства ухода от многодетной мамы
25 апреля 2025, 17:53

Фото: iStock / Polina Strelkova

Депутат Мособлдумы Роман Володин и руководитель фракции партии единороссов в местном Совете депутатов Богдан Андриянов посетили Детский медицинский центр имени Л. М. Рошаля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«Сторонница единороссов, мама четверых детей Марина Александровна передала через депутатов в центр большую партию подгузников для малышей, проходящих лечение в областном центре», – рассказали в администрации.
Там отметили, что этот жест поддержки стал символом заботы о маленьких пациентах и внимания к их нуждам.


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