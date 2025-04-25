В Сергиевом Посаде поймали курьеров мошенников, обманувших пенсионерку на 930 тыс. рублей

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В Сергиево-Посадском городском округе сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в мошенничестве двух жителей Кемеровской области 20 и 24 лет. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«На стационарный телефон 88-летней местной жительнице позвонила неизвестная. Она сообщила, что городские номера больше не будут работать, так как их перенесут в Москву. Чтобы продолжить пользоваться домашней связью, якобы необходимо обновить данные абонента. Женщина передала номер своего СНИЛС, после чего разговор был прерван», – отметила Петрова.На следующий день пенсионерке позвонил мужчина. Он представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что её деньги в опасности, поскольку она передала личные данные мошенникам. Сбережения якобы нужно передать курьеру, чтобы он положил их на некий «безопасный счёт». Потерпевшая передала прибывшему мужчине 930 тыс. рублей, но потом поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.
«Как пояснил один из задержанных, он получил через мессенджер предложение о подработке. За каждую доставку ему обещали 50 тысяч рублей. К работе он привлёк знакомого», – добавила Петрова.Злоумышленники рассказали, что забирали деньги, приносили домой, пересчитывали, упаковывали в пакет и развозили по указанным им адресам.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Суд заключил фигурантов под стражу. Сейчас правоохранители выявляют дополнительные эпизоды их противоправной деятельности.
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Лора Луганская