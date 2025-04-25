В Москве мошенники обманули трех пенсионеров на 3,1 миллиона рублей

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Три пенсионера стали жертвами мошеннической схемы, в результате которой они потеряли более 3,1 миллиона рублей. Злоумышленники обманули пожилых людей, представившись сотрудниками государственных органов и предложив им «праздничные» выплаты и продовольственные наборы в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет РИА Новости.
По информации правоохранительных органов, 19 апреля 80-летний мужчина из Тверского района получил телефонный звонок от женщины, которая представилась работником департамента. Она сообщила, что ему и его супруге положены выплаты, для получения которых необходимо продиктовать паспортные данные. На следующий день пенсионеру позвонила лжесоветница юстиции, которая запугала его информацией о якобы сделанной доверенности на перевод денег в пользу ВСУ. В итоге мужчина передал мошенникам 2,4 миллиона рублей.
В Москве другая пенсионерка также попалась на удочку мошенников. 21 апреля ей позвонил злоумышленник, который сообщил о положенном ей продовольственном наборе. Несмотря на попытки отказаться от «подарка», женщина была убеждена продиктовать свои персональные данные. В результате она передала 400 тысяч рублей курьеру и позже обнаружила списание еще 350 тысяч рублей с банковской карты.
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Дарья Осипова