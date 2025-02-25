Москвич получил сразу 11 штрафов из-за экстремистских цитат в соцсетях

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Жителю Москвы было выписано сразу 11 штрафов за публикацию экстремистских цитат на своей странице в «ВКонтакте». Об этом пишет РИА Новости.
На мужчину было составлено 11 протоколов за публикацию экстремистских материалов с 2022 года. В поле зрения оперуполномоченного Центра по борьбе с экстремизмом москвич попал только в январе.
Кузьминский суд Москвы назначил жителю 11 штрафов за неправомерные действия, а именно распространение экстремистских материалов и публичную демонстрацию нацистской символики. Сам же нарушитель свою вину признал и раскаялся в содеянном.
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Кузьминский суд Москвы назначил жителю 11 штрафов за неправомерные действия, а именно распространение экстремистских материалов и публичную демонстрацию нацистской символики. Сам же нарушитель свою вину признал и раскаялся в содеянном.
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Иван Мусатов