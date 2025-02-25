Мошенники похитили у подростка из Москвы свыше 350 тысяч рублей

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Мошенники смогли похитить у 17-летней москвички более 350 тысяч рублей под предлогом возврата поврежденного товара с маркетплейса. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Сперва 17-летней девочке позвонил якобы сотрудник пункта выдачи популярного маркетплейса и убедил в том, что товар, который она заказывала, поврежден, поэтому ей нужно оформить возврат, назвав код, который ей прислали на мобильный», — пишут в агентстве.
Далее подросток получила на свой телефон сообщение о взломанном аккаунте на «Госуслугах», в связи с чем ее попросили связаться с сотрудником портала. Следом мошенники начали запугивать девочку тем, что некий украинец оформил через взломанный аккаунт доверенность, поэтому подростку необходимо задекларировать деньги для их сохранности. После к ней приехал курьер, которому москвичка отдала 356 тысяч рублей, после чего обо всем сообщила маме. На данный момент по факту инцидента запущена проверка.
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Иван Мусатов